Андрей Бедняков назвал причину, из-за которой распался его 10-летний брак с женой

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков признался, из-за чего распался брак с женой, актрисой Анастасией Короткой.

Пара была вместе в течение 10 лет. Однако из-за полномасштабной войны Бедняков и Короткая были вынуждены жить отдельно. Актриса вместе с детьми находилась в США, а юморист остался в Украине. В фотоблоге ведущий отметил, что существует стереотип, что "любви на расстоянии не существует" и "расстояние убивает отношения". Хотя он не всегда сбывается, однако пара таки ему проиграла. Наконец, расстояние оставило негативный отпечаток на отношениях супругов.

Андрей Бедняков с бывшей женой / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Мы проиграли именно стереотипу "отношений на расстоянии не существует" и "расстояние убивает". Мы проиграли, к сожалению, как и многие. А так хотелось бы выиграть! Ненавижу проигрывать, но это уже эгоистично, а эгоизм — это х *йня в отношениях!Поэтому мы не проиграли, а уступить в отношениях — это важно. Уступить нужно уметь!" – отметил шоумен.

Также ведущий обратился к другим парам, которые строят отношения на расстоянии. Андрей Бедняков посоветовал не вестись на этот стереотип. По словам шоумена, их пара – это не показатель, ведь, кроме расстояния, были и другие причины. Поэтому Бедняков посоветовал влюбленным не бояться отношений на расстоянии и быть просто счастливыми друг с другом.

Пост Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

"Сейчас хотел бы поддержать тех, кто усомнился: не ведитесь этот стереотип. Не смотрите на нас. Мы не показатель. Этот стереотип можно победить. Сделайте это! Все в ваших руках! Будьте счастливы" – добавил шоумен.

Напомним, ранее Андрей Бедняков комментировал развод с супругой. Шоумен сделал публичное заявление по этому поводу.

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