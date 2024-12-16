Андрей Бедняков неожиданно воссоединился с бывшей, которая приехала из США в Украину

Звезды в который раз отличились своим чувством юмора.
Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков после заявления о разводе с актрисой Анастасией Короткой заинтриговал фанов их воссоединением.
Так, бывшие супруги вместе сняли юмористический ролик с их детьми. В кадре в автомобиль Беднякова садится его старшая дочь Ксения и просит ее подвезти с младшим братиком Остапом. И неожиданно к ним также подсаживается и бывшая жена шоумена, которая спрашивает, сможет ли Андрей подвезти и ее. На следующем кадре Короткая стоит уже на улице и смешно реагирует на то, как машина с детьми уезжает.
В свою очередь, Бедняков в фотоблоге не стал расписывать, что же между ними произошло. Он коротко и со свойственным ему юмором отметил: "Боже, упаси того человека, который придумал каникулы".
Вероятно, Анастасия с детьми вернулась из США в Украину только на период зимних праздников. И все для того, чтобы с их детьми всем вместе почувствовать праздничную атмосферу на родной земле.
Напомним, Андрей Бедняков сообщил о разводе с Анастасией Короткой в конце октября. Бывшая избранница шоумена делилась, что именно она стала инициатором развода. И хотя ни один из них не раскрывал причины такого решения, однако они заверили, что остаются друзьями ради воспитания общих детей.
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