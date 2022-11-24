Андрей Бедняков обратился к украинцам, слушающим российскую музыку: "Вы так же "лупили" по нашим ТЭЦ"

Ведущий еще раз акцентировал внимание на том, что слушая российских исполнителей, украинцы тем самым финансируют страну-агрессора.

Ведущий и шоумен Андрей Бедняков обратился к украинцам, которые своими действиями продолжают финансировать нашего врага.

В сторис своей страницы в Instagram Бедняков оставил эмоциональное сообщение, в котором в очередной раз подчеркнул, что от прослушивания российской музыки на музыкальных платформах украинцы тем самым помогают россиянам получать доход, с которого платят налоги, которые потом идут на вражеские ракеты.

"Если хоть, бл*дь, кто-то/когда-то выставит сторис с концертов тиматей и будет плакать с вином под плаксивый кальянный рэп. Или "пад грусный денс, атпуская вашу любовь" будет звонить бывшему, знайте: вы так же "лупили" по украинской энергетике и оставляли украинцев без света и тепла", — подчеркнул Бедняков.

Андрей Бедняков обратился к украинцам, которые слушают российскую музыку / Фото: instagram.com/biedniakov

Отметим, что над композицией работает много людей, не только исполняющий ее артист. Слушая трек на музыкальных платформах, как Spotify, YouTube и т. д., вы увеличиваете его популярность, соответственно, он приносит доход команде. Далее от этого дохода лейбл, под которым артист выдает песню на музыкальной платформе, платит налог. Вот почему нужно прекратить слушать российскую музыку – чтобы не финансировать террориста.

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