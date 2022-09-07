Андрей Бедняков откровенно признался, почему не вступил в ряды ВСУ: "Трижды ходил записываться"

Шоумен Андрей Бедняков откровенно признался, почему не вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

К слову, ведущий хотел взять в руки оружие и защищать страну от российских оккупантов. Бедняков ходил три раза в военкомат, чтобы записать в ряды ВСУ. Впрочем, ему отказали. Андрею объяснили, что в тылу он может намного больше помочь Украине, чем на передовой.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Я трижды ходил записываться. Я никому об этом не говорил. Даже жена моя не знает. Она знает только об одном разе. Я ходил несколько раз. Я хотел идти, и я бы пошел. Я не боюсь. Ну, конечно, боюсь конечно .Но я не испугался и хотел пойти. Мне сказали: "Друг, давай пока здесь побудь. Ты здесь делаешь гораздо больше, чем сделаешь там", – рассказал ведущий в интервью Рамине Эсхакзай.

Бедняков признался, что жена знает только о первой его попытке записаться в ряды ВСУ. Несмотря на волнение, Настя его поддерживала. Более того, жена знала, что муж попытается это сделать.

Андрей Бедняков с дочерью и женой / Фото: instagram.com/biedniakov

"Жене не говорил, потому что она очень волнуется. Она меня знает. Даже когда я возвращался в Украину (ред. – ведущий 24 февраля находился за границей), она сказала: "Я знала, что ты вернешься". Она сидела плакала, но говорила, что это правильно", – поделился ведущий.

Напомним, ранее Андрей Бедняков рассказал о родном городе Мариуполь, который очень сильно пострадал от действий российских оккупантов.

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