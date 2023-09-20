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Андрей Бедняков поделился редкими фото с дочерью, похожей на него как две капли воды

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
2 мин
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Андрей Бедняков поделился редкими фото с дочерью, похожей на него как две капли воды

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Звездный отец поздравил дочь с 8-летием.

Украинский шоумен Андрей Бедняков поделился с поклонниками редкими фото со своей дочерью Ксенией.

На странице в Instagram звездный отец разместил серию снимков, на которых позирует с девочкой. Как рассказал Бедняков, сегодня, 20 сентября, его дочь отмечает день рождения. Ребенку шоумена исполняется 8 лет. По этому случаю Андрей поделился семейными кадрами, а также поздравил дочь с праздником:

"Тебе 8, Ксения Андреевна! Ты взрослая. Я всегда рядом. Чтобы не случилось, буду подбрасывать тебя, пока есть силы. До последнего дыхания. Мы с мамой гордимся тобой. Люблю тебя!" – написал под фотографиями Бедняков.

Андрей Бедняков с дочерью / © instagram.com/biedniakov
Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov
Андрей Бедняков с дочерью / © instagram.com/biedniakov
Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov
Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov
Дочь Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Также шоумен подписал поздравительные слова как "тот, кто принимает ванну и доедает еду" после дочери. Кроме того, Бедняков отметил в PS, что "телефон будет не раньше 10 лет".

В свою очередь, поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Ксения очень похожа на звездного отца:

  • Какая хорошенькая. Детского счастья ей и мирного детства
  • Ксения так похожа на вас, Андрей
  • C днем рождения! Пусть растет здоровым и счастливым ребенком
Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov
Дочь Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov
Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov
Дочь Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov
Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov
Дочь Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, месяц назад Андрей Бедняков поднял настроение поклонникам, показав забавные селфи своей жены Насти Короткой.

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Дата публикации
Просмотры
281
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