Андрей Бедняков поделился редкими фото с женой и детьми в Карпатах: "Потеряли кроссовки Ксени"

Семья после долгой разлуки наконец-то воссоединилась.
Украинский шоумен Андрей Бедняков вместе с женой Анастасией Короткой и их двумя детьми съездили в Карпаты.
Как мы писали ранее, в середине июля семья в первый раз с начала полномасштабной войны воссоединилась. Настя с детьми была в США и недавно вернулась в Украину.
Теперь семья все свободное время проводит вместе, а на днях съездила на запад Украины. На странице в Instagram Бедняков поделился атмосферными фотографиями из Карпат.
На снимках Бедняков с Короткой и детьми позируют на фоне красочных карпатских пейзажей. Также Бедняков рассказал о приключениях его семьи в Карпатах:
"Были в горах. Научили Остапа играть на трембите. Потеряли кроссовки Ксени. Фоткались на Нокиа", – написал шоумен и пошутил, что фотографии семье делал канцлер Германии Олаф Шольц.
Как известно, у Андрея Беднякова и Насти Короткой двое общих детей – 7-летняя дочь Ксения и девятимесячный сын Остап, родившийся в США. В Америку Короткая уехала с началом полномасштабной войны, когда была беременна.
Напомним, недавно счастливый отец Андрей Бедняков растрогал фанатов первым общим фото с крошечным сыном.
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