Андрей Бедняков показал 9-летнюю дочь на забавных фото и довел до слез обращением к ней

В семье украинского ведущего и юмориста Андрея Беднякова праздник.

Сегодня, 20 сентября, его дочь Ксения отмечает 9-летие. Звездный папа в фотоблоге посвятил пост имениннице и на забавных фото показал, как дочь быстро подросла за это время. Кроме того, Бедняков подобрал много вещей, за которые несказанно благодарен родному человеку и публично заявил о них, растрогав юзеров в Сети.

"Ксеня, тебе сегодня 9 лет. Дочурка, уже 9 лет! Ты лучшая дочь в мире. Да, да... Я знаю, все родители так говорят. Но я знаю, что именно ты самая лучшая. Это будет нашим секретом. Ксеня, я невероятно благодарен тебе. Я благодарен тебе за новые эмоции. Я благодарен тебе за то, что ты меня учишь многим вещам. Тебе всего 9, но ты дала мне больше самой толстой энциклопедии в мире. Я благодарен тебе за "папа, я тебя люблю" каждое утро перед выходом в школу. Я благодарен тебе за скриншоты наших разговоров по видеосвязи, которых у меня полный телефон. Я благодарен тебе за ноги на моем лице ночью в детстве. Я благодарен тебе за нежно положенную голову на мое плечо, когда я несу тебя сонно из машины в квартиру. Я благодарен тебе за право называться Папой!", - растрогал знаменитость.

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей отметил, что очень гордится взрослой доченькой и тем, каким она выросла человеком. И добавил, что едва сдерживает слезы, когда пишет эти слова благодарности.

"Я благодарен тебе за то, что ты очень классная сестра для своего брата. Я благодарен тебе за то, что ты очень помогаешь маме. Без тебя бы мама не справилась. Я благодарен тебе за эти слезы, которые у меня на глазах сейчас, пока я пишу этот текст. Я благодарен тебе за то, что ты выбрала именно нас с мамой быть твоими родителями. Я уверен на миллион процентов, что тобой будут гордиться люди. Так же, как гордятся тобой твои родители", - написал знаменитость.

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Несмотря на расстояние и пребывание дочери в США, шоумен пообещал дочери помогать и поддерживать в будущем.

"Я знаю, что ты сейчас немного обижаешься, что я не рядом. Но я очень хочу, чтобы ты поняла это, когда вырастешь. Ведь когда ты поймешь, это будет говорить о том, что мы с мамой тебя воспитали правильно! Будь здорова, а со всем остальным – папа поможет. Люблю тебя, Ксения Андреевна", - восхитил звезда.

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, недавно жена футболиста Александра Зинченко показала, как они с размахом 3-летия дочери праздновали во дворе собственного дома.

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