Андрей Бедняков показал архивное фото покойной мамы и трогательно обратился к ней в годовщину ее смерти

Знаменитость потерял маму два года назад в оккупированном Мариуполе.

Украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков обратился к своей маме Валентине Николаевне в годовщину ее смерти.

В своем фотоблоге Андрей опубликовал архивное фото его родного человека и написал трогательный пост, в котором признался, что до сих пор не смог удалить номер телефона покойной мамы:

"Два года как не могу удалить твой номер… Валентина Николаевна, Ваши внуки растут. Ксене почти 9, а Остапу – 1,5 года. Я поел, анализ крови нормальный, а куртка прикрывает попу. Набери, как сможешь. Люблю", — растрогал Андрей.

Мама Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Отметим, мама Андрея Беднякова ушла из жизни в оккупированном Мариуполе в начале полномасштабного вторжения. Родной человек звезды долгое время тяжело болела. К тому же ситуацию усугубляли условия, в которых ей приходилось проживать. В частности, женщина находилась в холодной квартире без воды и отопления и под постоянными обстрелами. Так, Валентина Николаевна впала в кому, а вскоре – умерла. Сестра ведущего, длительное время скрывавшая от шоумена состояние здоровья мамы во избежание волнений, смогла вывезти и похоронить женщину.

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