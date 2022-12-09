Андрей Бедняков показал довоенный новогодний Мариуполь и признался, по чему скучает больше всего

Украинский шоумен, ведущий Андрей Бедняков поделился с поклонниками в Instagram фотографией своего родного города Мариуполь.

В фотоблоге знаменитость разместил фотографию, на которой изображен Мариупольский драматический театр в центре города в мирное время. Вокруг театра украшены новогодними огоньками елки и улица.

"Мы вернемся. Ты из Мариуполя? По чему ты больше всего скучаешь в городе? Я по въезду в родной двор и прогулке пешком от драма до 1000…", — поделился Бедняков.

Андрей Бедняков показал Мариуполь в мирное время / Фото: instagram.com/biedniakov

В свою очередь, подписчики Беднякова поделились, по чему они скучают в Мариуполе: "Я тоже эту прогулку от 1000 до драма обожала, это наш главный променад с сестрой был. И по морю, по пирсу, по дому, которого нет, по теплым ночам под любимую музыку на драме или на пляже", "Скучаю по прогулкам от перехода к морю, домом. Людьми, которые уже не с нами…", "По каждому уголку. По запаху коксохима, когда по набережной Азовстали едешь. По людям. И по морю, конечно".

Как известно, 28 февраля российские оккупанты захватили город Мариуполь, 16 марта 2022 года российские войска ударили ракетами по Драматическому театру Мариуполя и плавательного бассейна "Нептун". В этих местах от российской атаки прятались женщины, дети и пожилые люди.

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