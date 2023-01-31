Андрей Бедняков показал фото разрушенного дома в Мариуполе и гневно обратился к россиянам

Телеведущий Андрей Бедняков гневно обратился к жителям страны-агресока России после того, как оккупанты снесли очередной дом в Мариуполе.

В частности, в Instagram шоумен опубликовал фото, где показал преступления россиян. На снимке изображена почти разрушенная многоэтажка, где до прихода освободителей мариупольцы жили мирной жизнью.

Бедняков гневно обратился к россиянам и призвал их не разрушать то, что осталось от дома. Знаменитость предложил им сделать памятник с надписью "русский мир", чтобы показать, что после себя оставляет страна-агрессор.

"Россияне. Вы же любите всевозможные памятники. Предложение: не стоит до конца разрушать этот дом. Оставьте его таким. Оградите его. Сделайте большую табличку и напишите на табличке "русский мир". Пригоните десятки автобусов из Ростова с флагами (как в Донецк в 2014 году).Сделайте торжественное открытие. И вместо ленты перережьте единственную извилину кечери. Позовите лепсу. Он споет. Все равно издалека подумает, что это бутылка. И пусть каждый, кто хочет и ждет этого "мира" у себя в городе видит и вспоминает этот памятник. Всегда знал, что Мариуполь — это сильный город. И этот город еще даст вам п*зды", — написал шоумен.

Напомним, недавно Андрей Бедняков пожаловался на водителя такси. Мужчина слушал песни российских исполнителей, которые поддерживают войну в Украине, и заявлял, что музыка – "вне политики".

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