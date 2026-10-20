Андрей Бедняков показал, как у компании экс-жены Короткой 4-летия сына праздновал

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

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Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как с бывшей женой, актрисой и юмористкой Анастасией Короткой праздновал 4-летие сына.

У маленького Остапа день рождения. Сыну Анастасии Короткой и Андрея Беднякова исполнилось уже четыре года. Звездные родители решили провести этот день все вместе. Так что они воссоединились, чтобы поздравить Остапа.

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Анастасия Короткая и Андрей Бедняков подготовили имениннику праздничный торт, на котором были зажжены свечи. Остап загадывал желания и задувал их. Конечно, ведущий и актриса адресовали мальчику теплые и нежные слова с поздравлениями.

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«С днем рождения, сын! Любим тебя! Будь здоров. Мы рядом!» — обратились к сыну звездные родители.

Андрей Бедняков, Анастасия Короткая и их сын / © instagram.com/biedniakov

Позже Андрей Бедняков поделился, что особенно Остапу понравились подарки от друзей из детского сада. Дело в том, что мальчика просто засыпали презентами. Как отметил шоумен, его сын был очень счастлив.

«Это все подарили дети из садика. Всем родителям, которые меня читают, спасибо! Остап счастлив!» — поделился шоумен.

Сын Андрея Беднякова и Анастасии Короткой / © instagram.com/biedniakov

Отметим, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая развелись в октябре 2024 года после 10 лет брака. Инициатором стала именно актриса. На ее решение повлияли внутренние трансформации и жизнь на расстоянии, к слову она тогда с детьми жила в США. У бывших супругов есть двое общих детей — дочь Ксения и сын Остап.

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Напомним, недавно юморист Владимир Жогло показывал, как с женой поздравлял сына с 6-летием. Также шоумен на свежих фото продемонстрировал, как сейчас выглядит Остап.

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