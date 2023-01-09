Андрей Бедняков показал, какие сообщения получает от хейтеров из России: "Болтаем"

Телеведущий Андрей Бедняков показал, что хейтеры из России пишут под его сообщениями в социальных сетях.

Нетрудно было догадаться, что услышать что-то приятное или хорошо от погрязших в кремлевской пропаганде россиян невозможно. Так что и в приветливые сообщения Беднякову пишут сами обиды и угрозы. Одними из таких сообщений телеведущий поделился в сторож в Instagram.

Под одной из публикаций мужчина из РФ оставил ведущему комментарий: "Ну ты и п*дором стал", впрочем, Бедняков не растерялся и метко ответил россиянину: "Ну не тебе же одному быть".

Фото: instagram.com/biedniakov

Другой горе-комментатор, похоже, засорился, что не получил ответа от Беднякова, поэтому начал "штурмовать" его приватные сообщения оскорблениями и бранью.

"Болтаем. Как думаете, что можно ответить? А то человек пишет, а я морожусь", — написал в сторис Бедняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

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