Андрей Бедняков показал, какие сообщения получает от хейтеров из России: "Болтаем"

Звезда "Орла и решки" пытается игнорировать неадекватных россиян.
Телеведущий Андрей Бедняков показал, что хейтеры из России пишут под его сообщениями в социальных сетях.
Нетрудно было догадаться, что услышать что-то приятное или хорошо от погрязших в кремлевской пропаганде россиян невозможно. Так что и в приветливые сообщения Беднякову пишут сами обиды и угрозы. Одними из таких сообщений телеведущий поделился в сторож в Instagram.
Под одной из публикаций мужчина из РФ оставил ведущему комментарий: "Ну ты и п*дором стал", впрочем, Бедняков не растерялся и метко ответил россиянину: "Ну не тебе же одному быть".
Другой горе-комментатор, похоже, засорился, что не получил ответа от Беднякова, поэтому начал "штурмовать" его приватные сообщения оскорблениями и бранью.
"Болтаем. Как думаете, что можно ответить? А то человек пишет, а я морожусь", — написал в сторис Бедняков.
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