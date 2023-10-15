Андрей Бедняков показал неудавшиеся фото своей жены и поздравил ее с 38-летием

Украинский шоумен Андрей Бедняков сегодня, 15 октября, поздравил свою жену Настю Короткую с днем рождения.

Избраннице ведущего исполняется 38 лет. Не изменяя ежегодной традиции, Бедняков поздравил любимую ее не самыми удачными фотографиями. На странице в Instagram шоумен разместил серию забавных фотографий, сделанных, когда Короткая кривляется, спит в машине и играет с детьми:

"15 октября. А значит день для твоих лучших фотографий. Ты – благодаря кому я держусь на плаву. Иногда я иду ко дну и, порой, я его даже касаюсь, но твоя рука всегда меня оттуда достает. Последнее фото сделано в Мариуполе. И я уверен, что у нас там с тобой будет еще одно наше свидание. Спасибо тебе за все. Прости меня за все. Обнимаю тебя за все. Целую тебя за все. В 46 жизнь только начинается! Твой, прости господи, муж, которому будет срака, когда ты проснешься", – подписал кадры с женой Бедняков.

Бедняков показал фото своей жены Насти Короткой / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков показал фото своей жены Насти Короткой / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков показал фото своей жены Насти Короткой / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков показал фото своей жены Насти Короткой / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков показал фото своей жены Насти Короткой / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков показал фото своей жены Насти Короткой / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков и Настя Короткая в Мариуполе / Фото: instagram.com/biedniakov

К поздравлениям присоединились звездные друзья Беднякова:

"Я бы тебя убила. Счастья твоей ягодке", – написала Оля Полякова

"Вот живой настоящий человек! Дай Бог здоровья" – пожелала реперша alyona alyona

"Анастасия, с днем рождения! Я уже поднимаю бокал", – сообщила Леся Никитюк

Отметим, что с началом полномасштабной войны жена Андрея Беднякова вместе с дочерью уехала в Америку. Там на свет появился сын супругов Остап. В июле Короткая с детьми впервые с начала полномасштабного вторжения приехала в Украину и показала, как провела время с семьей.

Читайте также: