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Андрей Бедняков показал "подарки" школьникам в Мариуполе от оккупационных властей

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Андрей Бедняков показал "подарки" школьникам в Мариуполе от оккупационных властей

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедняков ошеломил фотографией из оккупированного Мариуполя.

Как и большинство мариупольцев, Андрей Бедняков тяжело переживает оккупацию родного города. На своих страницах в социальных сетях звезда "Орла и решки" освещает все, что рассказывают жители Мариуполя.

Так, в своих строис на странице в Instagram Бедняков показал "подарки", которые пророссийские власти сделали мариупольским школьникам по случаю 1 сентября.

"Отправили подписчики из Мариуполя. Говорят, что "вот это" дают школьникам", — написал разъяренный Бедняков.

Бедняков показал, какие дневники получили дети в Мариуполе / © instagram.com/biedniakov
Бедняков показал, какие дневники получили дети в Мариуполе / Фото: instagram.com/biedniakov

Оказалось, что ко Дню знаний дети получили от пророссийской администрации дневники с гербом страны-агрессора, вражеским триколором и надписью "Россия".

Напомним, недавно Андрей Бедняков резко отреагировал на приезд путинистки Надежды Бабкиной. Российская певица дала концерт якобы для жителей города, а также сделала циничное фото со своим коллективом на фоне разрушенного российской армией Драмтеатра.

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