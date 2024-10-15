Андрей Бедняков показал редкие фото с женой и публично обратился к ней с креативным поздравлением

Артист рассказал о празднике в семье.
Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков впервые за длительное время показал свою жену, актрису и блогершу Анастасию Короткую.
Знаменитость поделился, что у его возлбленной 15 октября день рождения. Несмотря на то, что во время войны она живет с их детьми в США, шоумен поздравил именинницу и придумал креативное обращение, в котором рассказал историю о рождении чувств к избраннице. И восхитил оригинальными метафорами.
"Ты – планета, для которой мало одного глобуса. Потому что невозможно свободного наказать тюрьмой. Я – это тот, кто когда-то ходил на дальнюю остановку автобуса, чтобы просто подольше пройтись с тобой… Сегодня не будет твоих традиционных "лучших фото", потому что рано или поздно все заканчивается. Сегодня так. С днем рождения, Насть", - обратился в своем фирменном стиле к жене шоумен.
В комментариях поклонники присоединились к теплым словам и оставили Короткой множество пожеланий.
- Настя! С днем рождения
- С днем рождения! Анастасия, вы позитивчик! Счастье вам и многая лета
- Желаю поскорее иметь еще больше и больше "лучших" фото
- С днем рождения, Анастасия! Мира, счастья и теплых объятий
Напомним, семья Лилии Ребрик в этот же день также отмечает особенный праздник. Самой младшей дочери Адель исполнилось семь месяцев – звезда сделала особую фотосессию и показала результат.
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