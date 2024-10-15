Андрей Бедняков показал редкие фото с женой и публично обратился к ней с креативным поздравлением

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков впервые за длительное время показал свою жену, актрису и блогершу Анастасию Короткую.

Знаменитость поделился, что у его возлбленной 15 октября день рождения. Несмотря на то, что во время войны она живет с их детьми в США, шоумен поздравил именинницу и придумал креативное обращение, в котором рассказал историю о рождении чувств к избраннице. И восхитил оригинальными метафорами.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/biedniakov

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/biedniakov

"Ты – планета, для которой мало одного глобуса. Потому что невозможно свободного наказать тюрьмой. Я – это тот, кто когда-то ходил на дальнюю остановку автобуса, чтобы просто подольше пройтись с тобой… Сегодня не будет твоих традиционных "лучших фото", потому что рано или поздно все заканчивается. Сегодня так. С днем ​​рождения, Насть", - обратился в своем фирменном стиле к жене шоумен.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/biedniakov

В комментариях поклонники присоединились к теплым словам и оставили Короткой множество пожеланий.

Настя! С днем рождения

С днем рождения! Анастасия, вы позитивчик! Счастье вам и многая лета

Желаю поскорее иметь еще больше и больше "лучших" фото

С днем рождения, Анастасия! Мира, счастья и теплых объятий

Напомним, семья Лилии Ребрик в этот же день также отмечает особенный праздник. Самой младшей дочери Адель исполнилось семь месяцев – звезда сделала особую фотосессию и показала результат.

Читайте также: