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Андрей Бедняков показал учебники, по которым заставляют учиться детей в оккупированном Мариуполе

Андрей Бедняков показал учебники, по которым заставляют учиться детей в оккупированном Мариуполе

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Андрей Бедняков показал учебники, по которым заставляют учиться детей в оккупированном Мариуполе

Телеведущий Андрей Бедняков освещает жизнь в оккупированном россиянами Мариуполе.

Шоумен Андрей Бедняков пытается поддерживать связь со знакомыми и подписчиками из его родного города. Так пользователи прислали телеведущему фотографии с русскими учебниками, которые получили мариупольские школьники.

"Вот по таким учебникам вынуждены учиться дети в Мариуполе", — сообщил в сторис в Instagram Бедняков.

В учебном пособии от оккупантов в красках расписано о "родине России" и "российском патриотизме".

Сторис Андрея Беднякова / ©
Сторис Андрея Беднякова

Кроме того, звезда "Орла и решки" добавил скриншот из школьного чата, в котором написано домашнее задание для мариупольских детей – изучить припев и куплет гимна России.

Напомним, что ранее Андрей Бедняков рассказал об обстановке в родном городе. По словам телеведущего, российские оккупанты превратили Мариуполь в гетто.

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