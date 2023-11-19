Андрей Бедняков показался в оковах в патриотической футболке и ткнул средний палец хейтерам

Украинский шоумен Андрей Бедняков прокомментировал хейт, которого в последнее время стало очень много.

Ведущий признался, что хочет, чтобы хейта стало меньше в пространстве, а тот, кто занимается хейтом и, кстати, тоже от него страдает, лучше свои усилия бросил бы на помощь украинской армии.

"Хейт убивает. Причем, не только того человека, которого хейтят, но и того, который. С хейтом ты отдаешь очень много эмоций, которые можно было бы направить в правильное русло. Что тебе дает хейт? Он приносит тебе положительные эмоции? Я начал стойко реагировать на разный хейт. Не всегда полностью абстрагируюсь, конечно, но, в целом, я устойчив. В последнее время много скандалов, из-за которых разные люди просят прощение. Иногда хейт справедлив. Но давайте его дозировать", – призвал Бедняков в своем Instatgram.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведущий сопроводил свое обращение фото, на котором изображен в патриотической футболке, его руки обмотаны цепями, при этом он показывает средние пальцы недоброжелателям.

Бедняков обратился к юзерам с просьбой "не давить друг друга", поскольку "каждый может ошибиться".

"Лучше еще сильнее объединимся, а не будем ждать ошибки друг от друга. Сильнее донатим, потому что оккупанты все еще на нашей земле. И спасибо ВСУ, что они их выгоняют. Но они это делают очень высокой ценой. Поверьте. Сейчас очень сложно.. Помогаем. Донатим. Чтобы уничтожалась вражеская техника", – подчеркнул Бедняков.

Напомним, недавно Андрей Бедняков отпраздновал первый день рождения сына Остапа и растрогал поздравлением к нему.

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