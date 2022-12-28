Андрей Бедняков получил серьезную травму ноги: "Спорт – зло"

Телеведущий Андрей Бедняков поделился с поклонниками печальным известием.

В Instagram-stories шоумен рассказал, что серьезно травмировал ногу и показал несколько снимков. На одном из фото у Беднякова виднеется на правой ноге огромный отек. Как пояснил Андрей, травму он получил на занятиях спортом. Правда, знаменитость решила не уточнять деталей.

"Спорт – зло. Мое экспертное мнение", — в шутку написал Бедняков.

Андрей Бедняков травмировал ногу / Фото: instagram.com/biedniakov

На другом фото, которое шоумен опубликовал в фотоблоге, видно, что правая нога ведущего уже загипсована.

"Берите маркеры, будете расписывать", – пошутил Андрей.

Андрей Бедняков травмировал ногу / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, недавно ведущий показал, что сделали российские оккупанты со знаковым для него местом в его родном Мариуполе. Захватчики хотят разрушить в городе важное сооружение.

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