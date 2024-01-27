Андрей Бедняков потролил Влада Яму своим архивным фото, сделанным 12 лет назад

Ведущий забавно сравнил себя с хореографом.
Украинский шоумен Андрей Бедняков показал свое архивное фото, сделанное 12 лет назад, и прокомментировал его.
Так, на своей странице в Instagram шоумен поделился фотографией, где в белой рубашке с бабочкой стоит на террасе гостиничного номера. С его роскошных апартаментов открывается вид на Майами. К слову, этот кадр Андрей взял из одного из первых эпизодов известного туристического шоу, где он в свое время был ведущим.
Впрочем, все изменилось и во время полномасштабного вторжения Бедняков придал фото новое значение. Он посмеялся над хореографом Владом Ямой, который уже долгое время проживает в Маями. И отметил, что тогда он был на месте, где сейчас находится танцовщик.
"Фейсбук напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой", - насмешил поклонников шоумен.
Напомним, шоумен Андрей Бедняков время от времени реагирует на актуальные социальные проблемы в присущем ему юмористическом стиле. Так, недавно артист метко высмеял продюсера-предателя Юрия Бардаша, который получил российский паспорт и похвастался им на фоне портрета Путина.
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