Андрей Бедняков пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем и раскрыл симптомы болезни

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков рассказал, что серьезно заболел.

Проблемы со здоровьем начали мучить шоумена вечером 19 февраля. В частности, у него поднялась высокая температура и появился ужасный кашель. Кроме того, ему было больно смотреть на свет. Юморист делится, что пытается пить больше воды и одевается тепло. Несмотря на болезнь, Бедняков не теряет чувство юмора.

"Третья ночи. Температура 39,3. Выпил всю воду в доме. Соседи психуют, что у них нет воды. Надел все теплые вещи. Соседи психуют, что их тоже. Кашель, который просто есть какими-то конвульсиями. Больно смотреть на свет, поэтому лежу в темноте", — поделился шоу.

Андрей Бедняков заболел / Фото: instagram.com/biedniakov

Позже температура у Андрея Беднякова подскочила почти до 40. Однако к утру ведущему стало лучше. Температура хоть и держится, но значительно уменьшилась. Кроме того, юмориста мучает головная боль.

"Я жив, а то здесь уже панику нагнали все. Не дождетесь! Голова раскалывается. Температура все еще есть. Сейчас 37,5", – поделился шоумен.

Андрей Бедняков заболел / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич рассказывала о серьезной болезни у мужча Валентина Томусяка. У артиста тоже поднялась высокая температура, а симптомы были похожи на те, что возникают во время острого отравления.

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