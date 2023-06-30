Андрей Бедняков признался, что с его имуществом в Мариуполе и сколько он зарабатывает в месяц

Шоумен поделился, что во время полномасштабной войны почти ничего не зарабатывает.

Украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков поделился, как зарабатывает во время полномасштабной войны.

Как признался Бедняков в программе "Слава+", почти ничего не приносит ему доход, поскольку он отказывается от того, как зарабатывал раньше. Речь идет о корпоративах, которые шоумен морально не может вести.

"Я не могу морально. Это не камень в чей-то огород. Я ни разу не был в бассейне. У каждого своя психология. Я могу развлекаться, я пью алкоголь. Но есть две вещи, которых я не делал после начала полномасштабной войны: это бассейн и караоке. В Одессе я не был. Не могу заставить себя туда поехать. Потому что это концерты, клубы. Я не могу поехать за границу и провести свадьбу. Хотя я отдаю 70% доходов на ВСУ. Почти ничего не зарабатываю", – поделился Бедняков.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Он добавил, что в Киеве живет в своей квартире, много ходит пешком и не тратит деньги на бензин. Также Бедняков поделился, что ему в месяц нужно больше 20 тысяч гривен, но сколько именно зарабатывает ведущий, он не сказал.

Также знаменитость поделился, что с его имуществом в оккупированном Мариурполе, откуда родом Бедняков:

"Одну (квартиру – прим.ред.) снесли, это была квартира сестры. Дом снесли, к сожалению. А там, где мамина квартира, вроде пока стоит, но я не знаю. Я боюсь спрашивать и лишний раз туда кого-то... Она вроде стоит пока. Я не боюсь, что заберут квартиру. Я не боюсь, что снесут дом. Я боюсь, что не достану фотографии мои, мамы, отца, детские грамоты. Несколько книг. И вот такие артефакты, как магнитофон, вещи родителей. А на квартиру я заработаю", – сказал Бедняков.

Напомним, не так давно жена Андрея Беднякова Настя Короткая похвасталась успехами их семимесячного сына. Настя с детьми находится в Америке.

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