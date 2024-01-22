Андрей Бедняков признался, как отбил свою жену у другого мужчины и как сделал ей предложение

Украинский шоумен Андрей Бедняков вспомнил, как познакомился с женой, актрисой Анастасией Короткой, обил ее у другого мужчины и как сделал предложение.

Пара познакомилась благодаря КВН. Как признался Андрей Бедняков в интервью Рамине Эсхакзай, он заметил Настю на репетиции, и она ему сразу понравилась. Впоследствии он узнал, что у Короткой в то время был бойфренд, однако самого шоумена это лишь больше мотивировало. В конце концов, между парочкой вспыхнула искра, и так начались их отношения.

Андрей Бедняков с супругой / Фото: скриншот с видео

"Было совместное мероприятие, нас позвали посмотреть на репетицию, Настя понравилась. Команда, где играла Настя, они были тогда звездами, о них писали в газетах. Это была стандартная история: взгляды, что-то пошутил, подколол. Потом поехали вместе на гастроли с КВН, узнал, что у нее был парень, это еще больше мотивировало. Так как-то все получилось", – вспомнил ведущий.

Кстати, Анастасия призналась, что ей сразу понравился Бедняков. Ведущий очень покорил актрису своим внешним видом.

"Мне нравилось, что он сильный, уверенный, дерзкий, симпатичный был, с длинными волосами. Я повелась на красоту", — призналась Настя.

Андрей Бедняков с супругой / Фото: скриншот с видео

Также Бедняков рассказал, как сделал предложение возлюбленной. К слову, пара долгое время была вместе, однако не торопилась узаконивать отношения. Наконец, Бедняков сделал предложение Короткой. Шоумен считал, что Насте было важно выйти замуж.

"Мы как-то об этом вообще не думали. Я сделал предложение исключительно из-за Насти, потому что мне кажется, девушке хочется этого. Этот стереотип, что должны обязательно жениться... Я сейчас считаю, что если не хотите жениться, просто живите вместе", – рассказал ведущий.

Свадьба Андрея Беднякова / Фото: vk.com

Напомним, ранее Анастасия Короткая призналась, сколько заплатила за роды в США. Также актриса рассказала об их с мужем доходах.

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