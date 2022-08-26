Андрей Бедняков публично расплакался, говоря о родном Мариуполе: "Когда я открываю глаза, я вижу, что ничего нет"

Проницательную речь Андрея Беднякова недавно показали во время марафона "Единые новости" и сейчас выступление ведущего приобретает популярность в Сети.

Бедняков сказал, что в связи с работой много путешествовал, но где бы он ни был, он всегда возвращался в родной город и знает эту дорогу наизусть. Ведущий закрыл глаза и вспомнил весь свой маршрут, по которому неоднократно ездил в Мариуполь:

"Где бы я ни был. В Киеве, за границей, так случилось, что я много путешествовал. Я всегда садился в поезд и ехал домой, в родной Мариуполь, к маме. И не важно где я был – в Харькове на сессиях, или на первых съемках в Киеве, за которые мне заплатили деньги, я хотел эти деньги показать маме... Я садился в поезд и ехал домой, как и тысячи мариупольцев, мы ехали по одной дороге, которую мы знаем на память. Сейчас, когда я закрываю глаза, я вижу ее, словно это было вчера. Когда ты едешь домой, справа ты видишь комбинат имени Ильича, ты понимаешь, что ты близко.Через 10 минут, уже слева, ты видишь завод Азовсталь и ты знаешь, что через три минуты ты будешь стоять там, на перроне своего города и потому ты уже начинаешь вызывать такси. Через три минуты ты уже стоишь там и начинается самое теплое – воспоминания, которые ты не забудешь никогда, потому что в спину тебе дышит ветер с моря, а в лицо таксисты и каждый из них очень рад тебя видеть и каждый готов увезти в любое место, которое ты пожелаешь", – сказал Бедняков.

Когда ведущий открыл глаза, он не сдержал слез и подчеркнул, что сейчас в его родном городе ничего не осталось, кроме воспоминаний:

"И вот, когда я открываю глаза, я вижу, что ничего нет, все уничтожено, кроме воспоминаний. Уничтожены здания, уничтожены судьбы, потеряно очень много жизней. И, вы знаете, мне очень хочется еще раз, и еще раз, и еще раз видеть из окна поезда сначала комбинат имен Ильича, потом Азовсталь, я очень не любил эти комбинаты, я сам там работал, но сейчас для меня это что-то очень невероятное.. Я это сделаю. Я обязательно выйду на перрон украинского мариупольского железнодорожного вокзала", — завершил речь Бедняков.

Поклонники знаменитости признались, что они и сами не сдержали слез, увидев это видео: "Болит... Слезы градом", "Это очень больно", "Андрей, спасибо вам за эти воспоминания. Проревела во время прямого эфира и вспомнила все свои приезды домой через Ильича, Азовсталь и вокзал".

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