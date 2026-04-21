Андрей Бедняков раскрыл откровенные детали развода: какие отношения у ведущего с экс-супругой сейчас

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

Ведущий Андрей Бедняков откровенно рассказал о своих отношениях с экс-супругой Настей Короткой после развода и то, как им удалось сохранить человечность и уважение друг к другу.

После разрыва ведущий не скрывает, что пережил сложный эмоциональный период. Он признается, что это выбило его из равновесия, но он сознательно не позволил себе застрять в роли человека, который постоянно живет прошлым. Бедняков убежден, что развод не должен становиться концом нормальной жизни. Он отмечает, что иногда правильнее отпустить, чем удерживать отношения только формально. Особенно, если это делается из-за страха общественного мнения или «ради детей».

«Это слово такое советское — „разведенка“. Что все пропало, все плохо, с прицепом. Когда надо держаться за эту „ячейку общества“», — заявил Андрей на проекте «Разговор».

Он добавляет, что изменить отношение к ситуации ему помогло простое осознание: жизнь после разрыва не останавливается. Именно это позволило сохранить нормальный контакт с бывшей женой. Сегодня они остаются близкими людьми и вместе воспитывают детей, хотя видятся уже значительно реже.

«Жизнь не заканчивается, и можно остаться классными друзьями, которые друг друга любят и уважают. Мы не левые друг другу», — отметил ведущий.

Бедняков подчеркивает, что их формат взаимоотношений держится на взаимном уважении и отсутствии претензий. Он не считает развод трагедией, если обе стороны способны оставаться взрослыми людьми. Для него важно, что несмотря на завершение брака они не потеряли человеческую связь.

Напомним, недавно Бедняков на фоне скандала вокруг «Орла и Решки» выступил с резким заявлением.