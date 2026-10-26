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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Андрей Бедняков раскрыл правду о своих отношениях после развода: "Я не из тех, кто хвастается"

Шоумен признался, что на самом деле происходит в его личной жизни.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Андрей Бедняков

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov

Украинский телеведущий и юморист Андрей Бедняков раскрыл правду о своих отношениях после развода с женой, актрисой Анастасией Короткой.

Пара объявила о разрыве еще два года назад. С тех пор о личной жизни Андрея Беднякова ничего не известно. В своем Instagram Андрей Бедняков объяснил, что серьезные отношения он скрывать от поклонников не будет. Просто сейчас в его личной жизни ничего не происходит.

«Когда появятся (если это произойдет), то, конечно, покажу. Просто так что-то выставлять — не мое. Я не из тех, кто хвастается. Серьезные отношения — это когда ты не просто так пишешь „любимая“ и „я тебя люблю“», — объяснил шоумен.

Пост Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Пост Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков также дал понять, что сейчас его больше волнуют дети — сын Остап и дочь Ксения. Так что все свое свободное время он проводит с ними.

«Пока единственные серьезные отношения у меня сейчас — это отношения с детьми и Буфой (собака — прим. ред.)», — объяснил ведущий.

Отметим, Андрей Бедняков в течение 16 лет состоял в отношениях с Анастасией Короткой, из которых 10 — в браке. О разводе пара объявила в октябре 2024-го. У бывших супругов есть двое общих детей — сын Остап и дочь Ксения.

Кстати, недавно Андрей Бедняков воссоединился с экс-женой. Шоумен в компании Анастасии Короткой отпраздновал 4-летие сына.

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