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Андрей Бедняков раскрыл правду о своих отношениях после развода: "Я не из тех, кто хвастается"
Шоумен признался, что на самом деле происходит в его личной жизни.
Украинский телеведущий и юморист Андрей Бедняков раскрыл правду о своих отношениях после развода с женой, актрисой Анастасией Короткой.
Пара объявила о разрыве еще два года назад. С тех пор о личной жизни Андрея Беднякова ничего не известно. В своем Instagram Андрей Бедняков объяснил, что серьезные отношения он скрывать от поклонников не будет. Просто сейчас в его личной жизни ничего не происходит.
«Когда появятся (если это произойдет), то, конечно, покажу. Просто так что-то выставлять — не мое. Я не из тех, кто хвастается. Серьезные отношения — это когда ты не просто так пишешь „любимая“ и „я тебя люблю“», — объяснил шоумен.
Андрей Бедняков также дал понять, что сейчас его больше волнуют дети — сын Остап и дочь Ксения. Так что все свое свободное время он проводит с ними.
«Пока единственные серьезные отношения у меня сейчас — это отношения с детьми и Буфой (собака — прим. ред.)», — объяснил ведущий.
Отметим, Андрей Бедняков в течение 16 лет состоял в отношениях с Анастасией Короткой, из которых 10 — в браке. О разводе пара объявила в октябре 2024-го. У бывших супругов есть двое общих детей — сын Остап и дочь Ксения.
Кстати, недавно Андрей Бедняков воссоединился с экс-женой. Шоумен в компании Анастасии Короткой отпраздновал 4-летие сына.