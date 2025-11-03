Андрей Бедняков раскрыл правду об "Орле и Решке": был ли сценарий и как работает "золотая карта"

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который недавно раскрыл свою реакцию на решение жены развестись, рассказал правду о тревел-шоу "Орел и Решка".

Шоумен вел развлекательный проект на протяжении девяти сезонов. На YouTube-канале "Бомбардир" ведущий уверяет, что никакого сценария не было, а все, что происходило в кадре, было правдой. Правда, дорогие какие-то покупки Андрей Бедняков должен был утверждать с продюсерами.

"Когда я снимался, то было правдой. Конечно, не любые покупки. Я должен был утверждать. Я не мог себе купить машину или часы. Не то, что там я сегодня в Швейцарии, куплю себе два Patek (самые дорогие часы - прим. ред.), чтобы потом перепродать. Нет, такого не бывает. Надо все утверждать", - говорит шоумен.

В частности, продюсеры отказывали владельцам "золотой карты", когда покупка той или иной вещи не имела бы хорошей картинки на экране. Например, когда какое-то развлечение, что зрителям было бы интересно, то согласовывали расходы. Бедняков вспоминает, что одна из ведущих хотела приобрести кольцо, но ей не разрешили. В первую очередь продюсеры ориентировались на то, что было бы интересно именно зрителям.

"Если классный какой-то опыт, например, сесть на кита и с китом куда-то поплыть, это стоит 12 тысяч. Мы понимаем, что это классно показать, это будет интересно людям, то мы это покупаем и снимаем. А если я просто пошел в магазин и купил себе машину, это не интересно", - поделился ведущий.

Напомним, бывшая жена Андрея Беднякова тоже в свое время вела "Орла и Решку". Правда, актриса Анастасия Короткая назвала годы работы на проекте худшими в ее жизни и объяснила свою позицию.