Андрей Бедняков рассекретил гонорары, которые ему предлагали за корпоративы в Крыму после 2014 года

Телеведущий Андрей Бедняков откровенно рассказал о своей работе в России после начала войны в Донбассе и аннексии Крыма.

После 2014 года шоумен прекратил свою деятельность в РФ. Однако все же Бедняков участвовал в некоторых шоу. Например, в 2019 году ведущий вернулся в тревел-программу "Орел и решка". Как пояснил, шоумен тогда он согласился не ради денег, а ради программы.

"Меня пригласили продюсеры, потому что они хотели сделать классный сезон. И мне нравилась эта программа, она же выходила и на украинском канале. Как бы я хотел стрекозы, я был бы там. Как бы я хотел бабки, я бы согласился на каналы "Россия " и "Первый", меня звали", — сказал Бедняков в интервью pressing.

Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий не отрицает, что какое-то время мечтал работать на каналах в России. Тем более что с детства его отец рассказывал ему о связи со всем русским.

"А я всегда мечтал там работать, ведь так случилось, что я из Мариуполя и отец мне всегда доказывал, что у нас русская фамилия, родственники в Иваново. А я ему всегда отвечал, что я украинец, я не из Советского Союза. Я не знаю, как бы он вел себя сейчас. Работать на российских каналах, конечно, хотелось. Мы ведь дома смотрели российские фильмы, у нас были российские каналы. И эта проблема была десятилетиями, регион все эти годы до этого вели", — признался Бедняков.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Однако после 2014 года Бедняков сделал свой выбор. После аннексии Крыма шоумену также предлагали большие суммы за один вечер работы, но ведущий решил, что поедет в Крым после его деоккупации.

"Я отказывался ездить в Крым, хотя там давали вдвое большую сумму за корпоратив. Мне предлагали 30 тысяч евро, 35 тысяч за свадьбу. Однажды предлагали 45 тысяч евро за Новый год. Это было еще в 2015-2016 годах. Я принципиально в Крым не ездил. Хотя я был и всего два раза, один раз с программой "Орел и решка", а первый раз еще был маленьким. Имея деньги и узнаваемость, я не поехал. Для меня Крым — это Украина, была, есть и будет", – сказал Бедняков.

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