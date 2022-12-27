Андрей Бедняков рассказал, что оккупанты сделали со знаковым для него местом в Мариуполе

Телеведущий Андрей Бедняков рассказал, что российские кафиры хотят разрушить знаковое место для всех жителей мариуполя.

В сторис в Instagram шоумен показал знаковое место – дом с часами в самом сердце Мариуполя. Для местных жителей и самого Беднякова оно хранит множество приятных и важных воспоминаний.

"Это самый центр Мариуполя. Легендарный (для мариупольцев) дом с часами. Помню, как малыш, когда приезжал в центр, стоял и смотрел на часы. Потом, когда повзрослели, часто назначали встречу с друзьями "во время", чтобы потом идти гулять или на "штуку", а потому в парк", — вспомнил Бедняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Однако российские оккупанты решили пришли разрушать и решили снести такое для мариупольцев здание.

"Вчера временные "квартиранты" Мариуполя начали сносить их под чистую. Как бы ни пытались остановить часы нашего города, мы все равно принесем новые батарейки и их перезаведем", — отметил Бедняков.

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