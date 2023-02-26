Андрей Бедняков рассказал о серьезных проблемах со сном, которые начались во время войны

Телеведущий Андрей Бедняков столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем во время войны.

Как поделился шоумен со своими подписчиками в Instagram, во время войны его стали все чаще беспокоить ночные кошмары и бессонница. К сожалению, с такой проблемой сейчас сталкиваются многие украинцы, переживающие боевые действия.

"Я прочитал, что это, к сожалению, "обычная" ситуация для тех людей во время войны. жители территорий, где происходят активные боевые действия, в среднем спят менее пяти часов. Проблемы со сном, в частности бессонница, непродолжительный сон и ночные кошмары, распространенные во время боевых действий, это влияет на самочувствие и физическое здоровье человека, снижая силу мышц, ухудшая работу нервной и сердечно-сосудистой системы. в продолжительной перспективе это может привести к серьезным нарушениям", — рассказал Бедняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

В ответ на историю шоумена его фаны дали ему несколько советов, некоторые из которых он также поделился с другими.

"Некоторые люди мне посоветовали: ﻿﻿﻿мелатонин ﻿, "да бахны 100 виски и заснешь", валерьянку выпить, медитации. "Бахнуть", конечно, может быть, но это сейчас не поможет. Валерьянку не буду, потому что еще потом к ветеринару", — пошутил Бедняков.

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