Андрей Бедняков рассказал о сложной ночи под обстрелами с 9-летней дочерью: "Мне страшно"

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov

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Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков рассказал о сложной ночи под обстрелами вместе с 9-летней дочерью от экс-супруги Анастасии Короткой.

Ксения сейчас проводит каникулы с отцом. Когда в ночь на 10 июля оккупанты совершили обстрел Киева "Шахедами", они слышали взрывы. Андрей Бедняков говорит, что рядом с ними было очень громко громко.

Шоумен признался, что его 9-летняя дочь впервые сказала, что ей страшно. Юморист поддержал Ксению и заверил, что все будет хорошо. Хотя Андрей Бедняков признается, что и сам испугался.

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"Мне страшно", - только что впервые сказала Ксения. "Все будет хорошо", - сказал я ей...Но мне хотелось сказать, что мне тоже", - признался шоумен.

Пост Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Отметим, в ночь на 10 июля российские оккупанты обстреляли Киев "Шахедами". Повреждения получили пять районов столицы.

Напомним, тем временем ведущий Андрей Джеджула показал, как сбивал вражеские дроны. С осени прошлого года шоумен в составе добровольческого подразделения защищает небо от российских беспилотников.