Андрей Бедняков расстается с супругой после 10 лет брака: "Путешествие заканчивается"

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков расстается с женой, актрисой Анастасией Короткой.

Пара была в отношениях около 16 лет, из которых 10 – в браке. Неожиданной новостью Андрей поделился в Instagram. В своем публичном заявлении шоумен поблагодарил избранницу за все их "путешествие" и вспомнил общие щемящие моменты на протяжении отношений. И поблагодарил за самое главное – рождение "классных малышей". Бедняков не стал вдаваться в причины такого решения, но отметил, что они пытались все наладить, однако не получилось.

"Это было невероятное путешествие. Путешествие длинною в 16 лет. Но рано или поздно любое путешествие заканчивается. Мы пытались. Честно. Я буду всегда тебе благодарен! И это искренняя правда. Мы всего добились сами. Ни у кого не украли. Ни у кого не просили. Мы сделали это вместе! И за это я благодарен тебе. Но самое главное: я тебе благодарен за двоих фантастических детей. Лучших детей в мире! За это я буду благодарен тебе до конца своих дней. У нас "получились" классные малыши, согласись. Я благодарен тебе за эти годы. Мы очень хорошо провели время. Но больше эту "комнату" мы "продолжать" не будем…", - говорится в публикации Андрея Беднякова.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/biedniakov

В заключение знаменитость отметил, что в дальнейшем не хочет комментировать развод. И в это же время пожелал своей экс-супруге только лучшего и извинился за возможные ошибки в отношениях.

"Я сильно тебя уважаю и ценю. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Ты это знаешь. Так что будь ею! Прости за все плохое. Извини, что не смогли", — написал шоумен.

Напомним, только недавно Андрей Бедняков публично поздравлял жену, которая во время войны проживает с детьми в США, с днем рождения.

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