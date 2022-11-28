Андрей Бедняков растрогал обращением к покойной маме, которая умерла в оккупированном Мариуполе

Ведущий и шоумен Андрей Бедняков обратился к своей покойной маме, которая умерла в оккупированном Мариуполе.

В своем фотоблоге знаменитость посвятил родному человеку трогательный пост. В частности, у мамы Андрея сегодня должен быть день рождения. Бедняков решил поздравить близкого человека с его праздником.

"С днем рождения, Ма. Цените родителей, очень вас прошу", — написал Андрей и добавил слово "всегда" с красным сердечком.

Мама Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Также ведущий опубликовал архивное фото мамы, сделанное в Мариуполе. На фото родной человек Беднякова позирует с букетом сирени на фоне дороги.

Отметим, мама Андрея Беднякова умерла в оккупированном Мариуполе. Родной человек ведущего тяжело болела, так что с каждым днем ей было все хуже и хуже. Женщина была в холодной квартире без воды и отопления. Также на состояние мамы Бедянкова постоянно негативно влияли взрывы. Женщина впала в кому, а вскоре – умерла. Сестра ведущего смогла увезти и похоронить маму.

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