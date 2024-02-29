Андрей Бедняков разнес блогеров, которые устали от войны: "Не надо повторять ошибок"

Украинский шоумен Андрей Бедняков раскритиковал публичных людей, которые "устали от войны".

Ведущего возмущает, когда блогеры, у которых большая аудитория, ничего не публикуют о войне и сборах. Бедняков понимает, что они это делают, чтобы не терять охват и заработок. Однако, по мнению шоумена, не это должно быть приоритетом.

"Меня тригерят люди, которые продолжают не публиковать о войне, сборах, но зарабатывают деньги на рекламе, потому что спонсоры почему-то у нас любят не лицо, а охват. Конечно, охват больше у тех, кто о войне не публикует", — поделился шоумен в проекте "Про війну".

Андрей Бедняков / Фото: скриншот с видео

Сейчас сам Бедняков постоянно публикует военные новости и сборы на нужды защитников. Ведущему досадно, что он этого не делал с 2014 года, ведь тогда не сознавал, что началась война.

"В 2014 году у меня не было того человека, на которого бы я посмотрел и сказал, что хочу делать, как он. У меня не было такого человека, который бы мне показал ошибки, которые я делал. Сейчас такие как я, или вернее люди, которые не громко говорили о войне, а верили, что можно договориться… Не надо повторять мои ошибки", — поделился шоумен.

Андрей Бедняков / Фото: скриншот с видео

Андрей Бедняков также объяснил, почему важно говорить о войне и помогать защитникам. Ведущий отметил, что если этого не делать, то Россия захватит Украину и будет диктовать свои правила.

"Если мы сейчас не будем напоминать о том, что идет война, а у вас миллионные охваты, когда вы только и делаете, что публикуете, как вы примеряете одежду, то очень скоро мы с вами будем мерить только кокошники. Сейчас тот момент, когда нужно все свои силы направлять в сторону войны, которую развязала РФ на нашей территории", — добавил шоумен.

Напомним, ранее Андрей Бедняков резко высказался о предательнице Регине Тодоренко. Также шоумен объяснил, почему скандальная певица выбрала Россию и молчит о преступлениях оккупантов на территории Украины.

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