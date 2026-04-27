Андрей Бедняков разнес Приходько после ее заявления об общении на "русском киевском языке"

Андрей Бедняков, Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз спровоцировала бурную реакцию в Сети из-за своих высказываний о русском языке.

На этот раз обсуждение спровоцировал ее пост в Threads, где артистка в очередной раз рассказала об общении на русском в быту и назвала его «киевским русским языком». Это вызвало волну критики среди украинцев.

В публикации Приходько написала на русском: «Привет, я Анастасия Приходько и разговариваю на русском киевском языке. Есть вопросы?». Такая позиция не осталась без ответа, в частности от ведущего Андрея Беднякова, который резко отреагировал на слова певицы.

Шоумен родом из временно оккупированного Мариуполя, иронично поинтересовался: «Підкажіть, як буде вашою мовою „об*ср*тися“? Дякую». Но в комментариях ему сразу припомнили, что раньше он и сам общался на русском. Однако Бедняков отметил, что признает свои прошлые ошибки и уже сознательно общается только на украинском.

Пост Анастасии Приходько в Threads и ответ Андрея Беднякова и юзеров

Пользователи соцсетей в основном критически отреагировали на слова Приходько и лишь меньший процент разделял ее мнение. В комментариях звучали как саркастические, так и резкие замечания относительно ее формулировок и позиции.

Такая же беда у моей коровы — имеет бедная языка и не знает мовы.

Русский язык как проститутка: каждому доступен и каждый может пользоваться, но порядочные люди брезгуют.

Привет, я жительница Киева в третьем поколении, мне 66, и я разговариваю на киевском украинском языке. Вопросы?

Называть русский ''киевским'' — это как назвать оккупантов туристами.

Впоследствии певица ответила на волну хейта новым постом — уже на украинском языке. Она подчеркнула, что владеет родным языком и может на нем общаться: «Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених я говорю і рідною мовою — українською. Питання?».

Посты Анастасии Приходько в Threads

