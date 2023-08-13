Андрей Бедняков развеселил Сеть забавным селфи своей жены, которую она оставила в его телефоне.

Телеведущий Андрей Бедняков порадовал своих поклонников фотографией жены, ведущей Анастасии Короткой.

Забавный селфи любимой звезды "Орла и Решки" поделился в своих Instagram-stories. На фото Анастасия с мокрыми волосами вблизи показала свое лицо без макияжа и скорчила веселую гримасу. Ведущий тем временем в шутку написал, что для него это фото стало полной неожиданностью.

"Утром можешь найти в своем телефоне много интересного", — пошутил в подписи к фотографии Бедняков.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/biedniakov

Отметим, что сейчас звездные супруги вместе с двумя детьми отдыхают в Карпатах. Анастасия с детьми на время приехала из США в Украину, чтобы увидеться с мужем и провести время вместе. Редкими фотографиями с семьей Бедняков поделился с поклонниками.

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