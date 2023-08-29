Андрей Бедняков резко обратился к солисту группы "Звери": "Рома, ты обоср*лся"

Телеведущий Андрей Бедняков эмоционально обратился к солисту российской группы "Звери" Роману Билыку, недавно приехавшему на Донбасс развлекать оккупантов.

Звезда "Орла и Решки" вспомнил, как в свое время они дружили с музыкантом, против войны. Для Беднякова, как и для многих фанатов группы, стало полной неожиданностью то, как быстро "переобулся" Билык.

В своих Instagram-stories телеведущий поделился общим фото с еще другом и напомнил Билыку, как они вместе говорили о Мариуполе, а теперь он поддерживает уничтожение украинцев.

"У тебя же всегда была "здоровая" позиция. Мы же могли поговорить долго о Мариуполе. О городе, который сравняли с землей те, для которых ты со своим балалайщиком пел песни. Что с вами там делают?! Загадка! Да, так бывает" .Пока "девочки, мальчики танцуют", ты, Рома, обоср*ся! Живи с этим! Рокер, бл*ть", — резко высказался Бедняков.

Андрей Бедняков обратился к Роману Билыку / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, что в начале полномасштабной войны Роман Билык и группа "Звери" заявили, что они выступают против войны в Украине.

Однако недавно музыкант вместе с гитаристом коллектива отправился в Донбасс, где пел для российских оккупантов. Билык не только поддержал захватчиков, но и смотрел, как они запускают снаряды по Украине.

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