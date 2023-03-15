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Андрей Бедняков резко отреагировал на хейт в свою сторону: "Чтобы ты не делал – всегда будешь г*вном"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
736
Время на прочтение
2 мин
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Андрей Бедняков резко отреагировал на хейт в свою сторону: "Чтобы ты не делал – всегда будешь г*вном"

Андрей Бедняков

Шоумена раскритиковали в Сети.

Телеведущий Андрей Бедняков, как и большинство звезд, время от времени сталкивается с хейтом в свою сторону.

Так, шоумена раскритиковали за выпуски тревелблога, который он снимал еще до начала полномасштабной войны, а также то, что он не снимает материалы о войне. Бедняков устал от постоянных нареканий, поэтому решил ответить своим критикам в сторис в Instagram.

"Когда в очередной раз написали о том, что: катаюсь снимать еду за границу (еще раз повторяю, все было снято до 24 февраля); что нет ни одного материала о войне; что надо равняться на Комарова и Птушкина; что хочу, чтобы все говорили об Украине на "Оскаре" (я вообще ничего не ожидаю! Давно уже. Троллинг о том и был. Единственное, что хотел на "Оскаре", чтобы выступил президент!)", — написал Бедняков.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

Ведущий попросил своих хейтеров, прежде чем писать ему гневные комментарии, сначала проверять информацию и следить за тем, что он делает.

"А вообще мне надоело обращать на таких внимание. Прежде чем пукнуть в лужу – внимательно посмотрите и проверьте! Люблю вас. И запомните: чтобы ты не делал – всегда будешь г*вном", – написал Бедняков.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

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Дата публикации
Просмотры
736
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