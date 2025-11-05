Андрей Бедняков шокировал, что сейчас происходит в оккупированном Мариуполе: "Страшно выходить на улицы"

Андрей Бедняков

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который ранее раскрыл свою реакцию на решение жены развестись, рассказал, что происходит сейчас в оккупированном россиянами Мариуполе.

Для шоумена этот город является родным, ведь он родом именно оттуда. Андрей Бедняков на проекте "Бомбардир" говорит, что россияне с помощью пропаганды пытаются показать, как в Мариуполе хорошо и как там все восстанавливают. Однако на самом деле это все далеко от правды. Шоумен говорит, что там все происходит на скорую руку и о качестве нечего и говорить.

К слову, в Мариуполе остались некоторые знакомые ведущего. Андрей Бедняков признался, что слышал от них ужасные истории. В город приехало немало россиян и других народов, а к мариупольцам относятся, как к "третьему сорту". В частности, местные порой даже не выпускают на улицы девушек и детей, ведь там страшно находиться.

"У меня остались некоторые знакомые, которые рассказывают, что происходит в городе. Страшно выходить на улицы в некоторых моментах, не отпускают девушек и детей, потому что очень много непонятных людей на улицах. Мариупольцы третий сорт. Там русские, потом другие народы, которые туда приезжают, а потом идут уже мариупольцы. Их не ставят ни во что. Это то, что мне рассказывали", - шокировал ведущий.

Андрей Бедняков также добавил, что понимает, почему некоторые возвращаются в Мариуполь. Однако сам он бы не смог жить в оккупированном городе под другим флагом, как бы тяжело ему бы не было.

"Как бы мне не было сложно, я бы не вернулся. Даже если бы я здесь сидел без тех денег, которые у меня есть сейчас, я все равно бы не вернулся в тот город, который полностью разрушен оккупантами, и жить под их флагом я бы не смог никогда", - поделился шоумен.

