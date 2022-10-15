Андрей Бедняков весело поздравил жену с днем рождения и показал ее забавные фото

Телеведущая Анастасия Короткая сегодня отмечает свое 37-летие.
Звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков поздравил любимую с ее днем рождения в своих социальных сетях.
Звездные супруги не стесняются шутить друг над другом на глазах у публики, поэтому на этот раз тоже без юмора не обошлось. В Instagram Бедянков поделился забавными фотографиями Анастасии и добавил к ним шутливые подписи.
"Твой день рождения! А значит, время для лучших фото! Без тебя — меня нет! Спасибо, что ты есть", — написал в своем блоге ведущий.
Некоторые комментаторы подметили, что Андрей очень рискованный муж, ведь не каждая жена может оценить такие поздравления. Тем более, что на одной из фотографий шоумен показал Анастасию сразу после процедуры с уколами красоты.
Но, похоже, что телеведущая уже привыкла к таким шуткам своего любимого и ей понравилась забавная подборка.
Напомним, что недавно свой день рождения отпраздновала дочь Беднякова Ксения. Трогательным видео долгожданной встречи отца и дочери поделилась жена телеведущего.
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