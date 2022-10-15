Андрей Бедняков весело поздравил жену с днем рождения и показал ее забавные фото

Звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков поздравил любимую с ее днем рождения в своих социальных сетях.

Звездные супруги не стесняются шутить друг над другом на глазах у публики, поэтому на этот раз тоже без юмора не обошлось. В Instagram Бедянков поделился забавными фотографиями Анастасии и добавил к ним шутливые подписи.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Твой день рождения! А значит, время для лучших фото! Без тебя — меня нет! Спасибо, что ты есть", — написал в своем блоге ведущий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Фото: instagram.com/biedniakov

Некоторые комментаторы подметили, что Андрей очень рискованный муж, ведь не каждая жена может оценить такие поздравления. Тем более, что на одной из фотографий шоумен показал Анастасию сразу после процедуры с уколами красоты.

Фото: instagram.com/biedniakov

Но, похоже, что телеведущая уже привыкла к таким шуткам своего любимого и ей понравилась забавная подборка.

Напомним, что недавно свой день рождения отпраздновала дочь Беднякова Ксения. Трогательным видео долгожданной встречи отца и дочери поделилась жена телеведущего.

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