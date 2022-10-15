Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Андрей Бедняков весело поздравил жену с днем рождения и показал ее забавные фото

Дата публикации
Просмотры
579
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Андрей Бедняков весело поздравил жену с днем рождения и показал ее забавные фото

Андрей Бедняков с супругой / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущая Анастасия Короткая сегодня отмечает свое 37-летие.

Звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков поздравил любимую с ее днем рождения в своих социальных сетях.

Звездные супруги не стесняются шутить друг над другом на глазах у публики, поэтому на этот раз тоже без юмора не обошлось. В Instagram Бедянков поделился забавными фотографиями Анастасии и добавил к ним шутливые подписи.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

"Твой день рождения! А значит, время для лучших фото! Без тебя — меня нет! Спасибо, что ты есть", — написал в своем блоге ведущий.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov
© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

Некоторые комментаторы подметили, что Андрей очень рискованный муж, ведь не каждая жена может оценить такие поздравления. Тем более, что на одной из фотографий шоумен показал Анастасию сразу после процедуры с уколами красоты.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

Но, похоже, что телеведущая уже привыкла к таким шуткам своего любимого и ей понравилась забавная подборка.

Напомним, что недавно свой день рождения отпраздновала дочь Беднякова Ксения. Трогательным видео долгожданной встречи отца и дочери поделилась жена телеведущего.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация