Андрей Бедняков во второй раз стал отцом и показал первое фото новорожденного

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков поделился с поклонниками радостным известием.

Так, сегодня, 20 октября, Андрей и его жена, актриса Настя Короткая во второй раз стали родителями. О пополнении в семье Бедняков сообщил на своей странице в Instagram.

Новоиспеченный отец рассказал, что жена родила ему сына. К сожалению, из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против нашей страны, малыш появился на свет не в Украине. И звездный отец не смог присутствовать на важном событии:

"Добро пожаловать, казак! Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына Настя. Лучшая мама", — написал Андрей в фтоблоге и запостил кадр, на котором изображены ножка младенца.

Андрей Бедняков вторично стал отцом / Фото: instagram.com/biedniakov

Отметим, что у Андрея Беднякова и Насти Короткой также есть общая дочь, 7-летняя Ксения.

Андрей Бедняков с дочерью и женой / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, на днях стало известно, что известный украинский режиссер Олег Сенцов, ныне служащий на передовой, станет отцом в четвертый раз.

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