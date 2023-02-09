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Андрей Бедняков восхитил архивным фото и метко высмеял бессмысленные нарративы россиян

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Андрей Бедняков восхитил архивным фото и метко высмеял бессмысленные нарративы россиян

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведущий показал себя 3-летним.

Телеведущий Андрей Бедняков поделился с поклонникам архивным фото.

В Instagram-stories знаменитость опубликовал черно-белый снимок, на котором он изображен 3-летним маленьким мальчиком. На фотографии Бедняков играл с песиком, когда его решили сфотографировать.

Ведущий не только опубликовал архивный кадр, но и продемонстрировал свое отличное чувство юмора. Знаменитость метко высмеял бессмысленные нарративы россиян о том, что в Украине есть сатанисты.

Маленький Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov
Маленький Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Украина. 1990 год. Маленький сатанист только что съел всю кашу из миски у собаки и смотрит, как его родители отрывают голову у голубя", — пошутил ведущий.

Напомним, недавно Андрей Бедняков пожаловался на таксиста, который слушал песни российских исполнителей, поддерживающих войну в Украине. Ведущего удивила позиция водителя, который на замечание заявил, что он "вне политики".

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Дата публикации
Просмотры
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