Андрей Бедняков восхитил архивным фото с беременной женой и дочерью

Звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков поделился милой фотографией со своей семьей.

На днях телеведущий отметил свой 36-й день рождения и получил много поздравлений от своих поклонников. За теплые слова в свой адрес Бедняков решил поблагодарить всех в сообщении в Instagram.

К публикации шоумен добавил фотографию на фоне океана вместе со своей женой Анастасией Короткой, которая тогда еще была в надежде, и дочерью. Бедняков признался, что хочет сделать такое же фото в освобожденном от оккупантов Мариуполе.

"Благодарю всех за поздравления с днем рождения! Кто не поздравил — тот москаль. Фото старое! В следующем году хочу такое же фото. Только в Мариуполе", — написал телеведущий.

Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, что Анастасия трогательно поздравила мужчину с днем рождения. Жена шоумена поделилась забавными кадрами из семейного архива.

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