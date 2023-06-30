Андрей Бедняков впервые рассказал, из-за чего расходился с женой: "Я позволял себе лишнего"

Украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков впервые поделился, что даже в его на первый взгляд идеальных отношениях с актрисой Анастасией Короткой были критические моменты.

В программе "Слава+" Бедняков рассказал, что они вместе с Настей уже 16 лет и признался, что за этот период они несколько раз чуть не разошлись. Впервые серьезно над этим пара задумалась, когда оба были еще в Мариуполе. Бедняков отметил, что в этом виноват он, поскольку вел себя очень плохо:

"Мы однажды расходились даже на какой-то период, на два или на три месяца. Еще было в Мариуполе. Я был мудаком, я очень плохо вел себя. Позволял себе лишнего, я мог очень сильно обидное что-то сказать. Это с детства такая история. Это не быдло, это иначе, это мудак. Это была лично моя проблема. Было в Киеве, когда мы понимали, что что-то у нас как-то... Мы разговаривали. Однажды было вроде бы так серьезно. Но мы прокручивали все и начинали сначала", – поделился ведущий.

Андрей Бедняков и Настя Короткая

Сейчас Бедняков называет жену своим лучшим и главным другом, однако отмечает, что не всегда все может рассказать любимой:

"В некоторых моментах этому другу можно что-то не рассказывать. Есть разные моменты, к которым она относится не так, как я отношусь и лучше эти темы не поднимать. Лучше самому их где-то разрулить", – объяснил Бедняков.

Также шоумен ответил, на чем уже в течение нескольких лет держатся их отношения:

"Не знаю порой на чем держатся. На чем держатся… на детях, на уважении, на планах на будущее. Ну говорить, что "наши отношения на любви" – это такая неискренность. Да, есть любовь. Но говорить, что "на любви", как это любят говорить. Сколько было, что говорили "на любви", а на следующий день уже дерьмом друг друга поливают", – сказал шоумен.

Андрей Бедняков с женой / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, ранее Андрей Бедняков поделился, что российские оккупанты сделали с его имуществом в Мариуполе. Также ведущий поделился, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.

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