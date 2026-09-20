Андрей Бедняков впервые за долгое время показал свою 11-летнюю дочь и тронул словами: "Я всегда рядом"

Андрей Бедняков с дочерью и бывшей женой / © instagram.com/biedniakov

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Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал свою 11-летнюю дочь Ксению и трогательно поздравил её с днём рождения.

Особый день в семье ведущего пришелся на 20 сентября. Именно в этот день Ксения отмечает 11-летие. По случаю праздника Бедняков сделал редкое исключение и показал дочь в своём Instagram. Он опубликовал несколько архивных снимков с девочкой. К фотографиям знаменитость добавил очень личное поздравление. Его слова быстро привлекли внимание подписчиков.

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«Тебе 11! Ксеня! Ксения! Ксюша! Я люблю тебя настолько сильно, что слово „сильно“ слишком слабо для этого. Ты невероятная девочка», — написал Андрей.

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Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Дочь и сын Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Бедняков также признался, что гордится дочерью и хочет оставаться для неё человеком, на которого она всегда может положиться. В своём обращении он пообещал поддерживать Ксению независимо от обстоятельств — как отец и как друг.

«Доченька, я всегда рядом. Я всегда смогу. Я всегда папа. Я всегда друг. Я подскажу, помогу, расскажу до самого заката. И знай: я всегда подниму тебя на руки и подброшу вверх. По крайней мере, попробую. Даже когда мне будет 70. А это уже скоро. Люблю тебя, девочка, которая делает меня лучше», — подчеркнул ведущий.

Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Эта публикация не оставила подписчиков равнодушными. В комментариях они обратили внимание не только на теплые слова Беднякова, но и на внешнее сходство отца и дочери. Ксения заметно подросла, а поклонники ведущего назвали её настоящей копией знаменитого папы.

Андрей Бедняков воспитывает двоих детей — дочь и сына, рожденных в браке с Анастасией Короткой. Супруги развелись в 2024 году, однако продолжают поддерживать дружеские отношения ради детей.

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Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Дочь Андрея Беднякова / © instagram.com/biedniakov

Напомним, недавно бывшая жена Беднякова Анастасия Коротка, прожившая некоторое время в США, откровенно высказалась о том, жалеет ли она о возвращении в Киев.

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