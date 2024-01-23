Андрей Бедняков высмеял предателя Бардаша, который получил российский паспорт: "Ты – сопля"

Шоумен не смог обойти вниманием то, как скандальный продюсер хвастался своим новым гражданством.
Украинский шоумен Андрей Бедняков метко высмеял продюсера-предателя Юрия Бардаша, который получил российский паспорт.
Ведущий не смог обойти то, как предатель цинично хвастался своим новым гражданством. В Instagram Бедняков прокомментировал это. Шоумен вспомнил, что много лет назад еще в Алчевске, который оккупирован Россией с 2014 года и откуда родом скандальный продюсер, ему знакомые рассказывали, что Бардаш – "скользкий и ненадежный человек". Как отметил Бедняков, своим поступком продюсер только подтвердил эти слова.
"Бардаш, какой ты уеб*н. Еще в Алчевске, х*р знает когда, мне говорили, что ты – сопля. А ты действительно сопля", — прокомментировал шоумен.
Отметим, что Юрий Бардаш уже давно известен своими пророссийскими взглядами. Он поддержал Россию в войне с Украиной, сбежал в страну-агрессор, где активно подыгрывает российской пропаганде. Недавно стало известно, что скандальный продюсер получил российское гражданство. Бардаш об этом сообщил циничным способом возле триколора и на фоне портрета путина.
Читайте также: