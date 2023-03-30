Андрей Бедняков высмеял приезд пропагандиста Никиты Джигурды в оккупированную Волноваху

Скандальный российский актер и пропагандист Никита Джигурда приехал в оккупированную Россией Волноваху. Эту новость не обошел украинский ведущий Андрей Бедняков.

В частности, пропагандист приехал в город в российской военной форме и рассказал "патриотические" стишки. По словам Андрея Беднякова, на Донбасс приперся очередной недоумок.

"Очередной дол**еб приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, рассказал стихи. Никита Джигурда об "утренней опухоли" вещает", — прокомментировал ведущий.

По мнению россиян, приезд пропагандиста - это именно то, что нужно людям, которые живут в оккупации / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков также высмеял россиян, ведь пока в Украину приезжает американский актер Орландо Блум, РФ на оккупированные украинские территории привозит "достойную замену" звезде Голливуда.

"Решили достойно ответить на приезд Орландо Блума", – высмеял россиян Бедняков.

Напомним, Никита Джигурда родом из Киева. Хотя пропагандист уже давно живет и работает в РФ, российское гражданство решился получить осенью прошлого года. Между тем у родных предателя проукраинския позиция и они не понимают пророссийских настроев у Джигурды.

Читайте также: