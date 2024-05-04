Ведущий отреагировал на позорное поведение Ивлеевой, с которой в свое время снимался в одном шоу.

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков публично высказался о российской телеведущей, блогерше Насте Ивлеевой, которая на днях опозорилась своей пропагандистской позицией.

Так, в своем фотоблоге Андрей иронически обратился к путинистке, с которой когда-то был ведущим популярного украинского тревел-шоу. Просмотрев фрагмент интервью Ивлеевой, где она рассказывает о своем восторге от "восстановления" оккупированных украинских городов россиянами, Бедняков не стал скрывать возмущения и пожелал блогерше, чтобы все ее слова о "возрождении" повторились уже на ее родной РФ.

"Настюша Ивлеева, я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "рождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц. И никогда, значит, не было", - гневно обратился к пропагандистке Андрей.

Андрей Бедняков отреагировал на слова Насти Ивлеевой / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, в свой день рождения скандальная блоггрша посетила оккупированные территории Украины и встречалась с убийцами. В частности, приехала в полностью разрушенный россиянами Мариуполь, откуда родом Андрей Бедняков. Впрочем, ведущая не обращает на это внимание и публично лжет в росСМП (российских средствах массовой пропаганды) о якобы "восстановлении украинских городов благодаря РФ и зарождении там новой жизни". К слову, такую позицию идеальной кремлевской марионетки Настя избрала сразу после того, как РФ хотела забросить ее в тюрьму за организацию "голой вечеринки". Поэтому ведущая сразу цинично "переобулась" и стала всевозможными способами удовлетворять кровавую политику диктатора путина и продолжает зарабатывать на убийствах украинцев.

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