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Андрей Бедняков высмеял ведущую из РФ, которая приезжала на оккупированные территории восхвалять действия оккупантов

Андрей Бедняков высмеял ведущую из РФ, которая приезжала на оккупированные территории восхвалять действия оккупантов

Андрей Бедняков высмеял ведущую из РФ, которая приезжала на оккупированные территории восхвалять действия оккупантов

Андрей Бедняков и Настя Ивлеева

Ведущий отреагировал на позорное поведение Ивлеевой, с которой в свое время снимался в одном шоу.

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков публично высказался о российской телеведущей, блогерше Насте Ивлеевой, которая на днях опозорилась своей пропагандистской позицией.

Так, в своем фотоблоге Андрей иронически обратился к путинистке, с которой когда-то был ведущим популярного украинского тревел-шоу. Просмотрев фрагмент интервью Ивлеевой, где она рассказывает о своем восторге от "восстановления" оккупированных украинских городов россиянами, Бедняков не стал скрывать возмущения и пожелал блогерше, чтобы все ее слова о "возрождении" повторились уже на ее родной РФ.

"Настюша Ивлеева, я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "рождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц. И никогда, значит, не было", - гневно обратился к пропагандистке Андрей.

Андрей Бедняков отреагировал на слова Насти Ивлеевой / © instagram.com/biedniakov
Андрей Бедняков отреагировал на слова Насти Ивлеевой / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, в свой день рождения скандальная блоггрша посетила оккупированные территории Украины и встречалась с убийцами. В частности, приехала в полностью разрушенный россиянами Мариуполь, откуда родом Андрей Бедняков. Впрочем, ведущая не обращает на это внимание и публично лжет в росСМП (российских средствах массовой пропаганды) о якобы "восстановлении украинских городов благодаря РФ и зарождении там новой жизни". К слову, такую позицию идеальной кремлевской марионетки Настя избрала сразу после того, как РФ хотела забросить ее в тюрьму за организацию "голой вечеринки". Поэтому ведущая сразу цинично "переобулась" и стала всевозможными способами удовлетворять кровавую политику диктатора путина и продолжает зарабатывать на убийствах украинцев.

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