Андрей Бедняков заговорил о новых романах после развода и как на это реагирует его дочь

Андрей Бедняков с дочерью и Анастасией Короткой / © instagram.com/biedniakov

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Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков после развода с блогершей Анастасией Короткой впервые заговорил о возможности новых романтических отношений.

В фотоблоге артист с юмором рассказал об откровенном диалоге с 9-летней дочерью Ксенией от бывшего брака. По словам Беднякова, он уже пытался проговорить с ней о возможности появления новой избранницы в его жизни, но тогда она относилась к этому с пониманием. Однако на самом же деле, когда воле ее отца появляются поклонницы, то возникла ревность.

"Ксения очень странно реагирует, когда ко мне подходят фотографироваться девушки. Она всех "уничтожает" взглядом. При том, что мы уже разговаривали на эту тему —"Ксения, ты же понимаешь, что у папы может появиться новая девушка. У тебя может быть сестричка или братик..." — "Да, папа. Все ок". Но фотографироваться никто не может нормально. Поэтому извините", — рассказал звезда.

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Андрей Бедняков с поклонницей / © instagram.com/biedniakov

Отметим, в октябре прошлого года стало известно, что Андрей Бедняков и Анастасия Короткая официально разошлись. Как пояснил сам ведущий, решение расстаться было продиктовано длительной жизнью на расстоянии и недостатком ежедневного контакта. Несмотря на это, бывшие супруги сохраняют теплые отношения, ведь вместе воспитывают двоих детей — дочь Ксению и сына Остапа.

Напомним, недавно стронгмен Василий Вирастюк раскрыл трудности, с которыми столкнулся во время судебного процесса с бывшей.