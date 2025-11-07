ТСН в социальных сетях

Гламур
159
1 мин

Андрей Бедняков запрыгнул на спину Свитолиной в центре Харькова и насмешил украинцев

Звезды поразвлекали украинцев своим баловством.

Вера Хмельницкая
Андрей Бедняков и Элина Свитолина

Андрей Бедняков и Элина Свитолина / © instagram.com/biedniakov

Звезда украинского и мирового тенниса Элина Свитолина во время визита в Украину записала забавные кадры вместе с телеведущим и шоуменом Андреем Бедняковым.

Так, в фотоблоге теннисистка показала, как 38-летний Бедняков внезапно запрыгнул ей на спину в центре несокрушимого Харькова. В свою очередь Свитолина не растерялась. Она легко удержала вес шгоумена и сделала вид, что для нее это совсем не сложно. Спортстменка лишь немного сдвинулась с места.

Подпись к посту спортсменка сделала нежной и одновременно символической: «Иногда все, что вам нужно, — это объятия».

Андрей Бедняков и Элина Свитолина / © instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков и Элина Свитолина / © instagram.com/biedniakov

Подписчики сразу взорвались комментариями: одни восхищались силой и выносливостью Элины, другие шутили и просили быть осторожной для будущих новых побед в спорте. Не удержалась от реакции даже модель и певица Даша Астафьева, которая оставила ироничный комментарий.

  • «Чего не на шею?» — Даша Астафьева

  • Элина, берегите спину, скоро новый сезон

  • Господин Бедняков, при всем уважении, но ну, Элине надо здоровая спина

  • Объятия в Харькове самые тёплые

Напомним, недавно Андрей Бедняков шокировал, что сейчас происходит в его родном оккупированном Мариуполе. В городе остались некоторые знакомые шоумена.

