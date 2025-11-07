- Дата публикации
Категория
Гламур
Андрей Бедняков запрыгнул на спину Свитолиной в центре Харькова и насмешил украинцев
Звезды поразвлекали украинцев своим баловством.
Звезда украинского и мирового тенниса Элина Свитолина во время визита в Украину записала забавные кадры вместе с телеведущим и шоуменом Андреем Бедняковым.
Так, в фотоблоге теннисистка показала, как 38-летний Бедняков внезапно запрыгнул ей на спину в центре несокрушимого Харькова. В свою очередь Свитолина не растерялась. Она легко удержала вес шгоумена и сделала вид, что для нее это совсем не сложно. Спортстменка лишь немного сдвинулась с места.
Подпись к посту спортсменка сделала нежной и одновременно символической: «Иногда все, что вам нужно, — это объятия».
Подписчики сразу взорвались комментариями: одни восхищались силой и выносливостью Элины, другие шутили и просили быть осторожной для будущих новых побед в спорте. Не удержалась от реакции даже модель и певица Даша Астафьева, которая оставила ироничный комментарий.
«Чего не на шею?» — Даша Астафьева
Элина, берегите спину, скоро новый сезон
Господин Бедняков, при всем уважении, но ну, Элине надо здоровая спина
Объятия в Харькове самые тёплые
Напомним, недавно Андрей Бедняков шокировал, что сейчас происходит в его родном оккупированном Мариуполе. В городе остались некоторые знакомые шоумена.