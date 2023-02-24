Андрей Бедянков показал, что российские оккупанты сделали с его школой в Мариуполе

Учебное заведение было одним из лучших в городе.

Телеведущий Андрей Бедняков возмутился тем, что российские оккупанты делают с его родным городом Мариуполем.

Во время оккупации захватчики пытаются навязать местным жителям свои порядки и символику. Так, россияне изуродовали одно из учебных заведений Мариуполя, а именно школу №47, в которой учился Бедняков.

Фотографиями альма-матер ведущий поделился в сторис в Instagram. Он вспомнил, какой была школа до оккупации.

"Моя школа, в которой я учился. Сразу возле моего дома, который снесли. Она была одной из лучших школ в городе. Современная. И фантастический спортивный сектор: большое футбольное поле, баскетбольная и минифутбольная площадки, беговые дорожки покрытием с мягким. О таком можно было только мечтать, когда я занимался легкой атлетикой", – рассказал Бедняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Сейчас же оккупанты перекрасили здание в свой так называемый "триколор" и повесили российские флаги.

"Раскрасили, бл*ть, в другие цвета. Повесили какие-то выдуманные флаги по компьютерной игре и щеголяют. Вы все украли в своей жизни, если оно конечно ваше, и вы его тоже у кого-то не сп*здили", — возмутился шоумен .

Ранее Андрей Бедняков показал жуткие кадры своего дома в Мариуполе, который подло разрушили российские оккупации.

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